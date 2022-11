Veröffentlicht am 15. November 2022 von wwa

HORHAUSEN – Über 20 Kinder der Kindertagesstäte St. Maria Magdalena Horhausen begeisterten bei der Martins-Feier der Horhauser Seniorenakademie

Mit ihrer Sankt-Martins-Geschichte und Martins-Liedern begeisterten über 20 Kinder der katholischen Kindertagesstätte Sankt Maria Magdalena Horhausen, gemeinsam mit Kita-Leiterin Monika Dasbach und ihrem Team, die Senioren im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen. Der Nachmittag der Seniorenakademie, der diesmal unter dem Motto: „Der heilige Martin und die Gans“ stand, startete mit Kaffee und leckeren Weckmännern. Gemeindereferent Achim Günther stimmte die Senioren auf das Thema ein und sagte: „Es waren die Gänse, die den heiligen Martin verrieten – das sagt zumindest die Legende: Danach war Martin im Jahr 372 dazu ausersehen worden, Bischof von Tours zu werden. Aus Bescheidenheit und aus Respekt vor dem hohen Amt soll er sich jedoch in einem Gänsestall versteckt haben, um der neuen Aufgabe zu entgehen. Doch das Geschnatter der Tiere war wohl unüberhörbar.“ Nach dem „Martins-Vortrag“ der Kinder schlüpfte Dagmar Poster (Vorbereitungskreis) in die Rolle des Bettlers und bei dem nachdenklichen Stück: „Der Bettler in der Winternacht“ machten Kinder und Erwachsene aus dem Publikum mit. Mit einem bunten Melodienstrauß überraschte Ulrike Winter (Akkordeon) die Senioren und auch für das Akkordeon-Duett mit Titeln unter der Überschrift „Erinnerungen an den Sommer“, gemeinsam mit Schüler Bjarne Adolphi aus Reifert, gab es viel Beifall. Ein schönes Gedicht vom Igel trug Maria Buhr (Vorbereitungskreis) vor und mit gemeinsam gesungenen Herbst- und Jagdliedern endete der schöne Nachmittag. Fotos: Renate Wachow