Veröffentlicht am 14. November 2022 von wwa

BUCHHOLZ – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 255 bei Buchholz (WW)

Sonntagmittag, 13. November 2022, ereignete sich auf der Landesstraße 255 bei Buchholz (WW) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einer PKW-Fahrerin und einem Motorradfahrer. Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW die Bundesstraße 8 über den Zubringer an die Landesstraße 255. Der Motorradfahrer befuhr die Landesstraße aus Richtung Eitorf kommend in Fahrtrichtung Buchholz. Die PKW-Fahrerin ließ zunächst mehrere von rechts kommende Motorräder passieren. Bei Auffahren in Richtung Eitorf übersah sie den von links kommenden Motorradfahrer. Der konnte nicht mehr ausweichen und touchierte die Fahrzeugfront der PKW-Fahrerin und stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Quelle: Polizei