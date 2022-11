Veröffentlicht am 14. November 2022 von wwa

BENDORF – Diebstahl eines E-Scooters in Bendorf

Ein Mann stellte seinen E-Scooter zwischen Mittwoch und Donnerstag, 09. November 2022, von 22.00 Uhr und 10. November 2022, bis 12.00 Uhr in Bendorf, in der Königsberger Straße 1 ab. Der Abstellort, ein Grundstück eines Mehrfamilienhauses, ist von außen nicht einsehbar. Als er an den Abstellort zurück kam, stellte er den Diebstahl fest. Quelle: Polizei