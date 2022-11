Veröffentlicht am 14. November 2022 von wwa

BUCHHOLZ – Wohnungseinbruchdiebstahl in Buchholz (WW) – Hochwertiges Pedelec entwendet

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagabend, 11 und 13. November 2022, hebelten unbekannte Täter in der Hennefer Straße in Buchholz (WW) die Kellertür eines Einfamilienhauses auf. Die Täter entwendeten ein hochwertiges E-Mountainbike der Marke „Mitech“ (mit einem markanten neongelben Rahmen). Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei