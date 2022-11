Veröffentlicht am 14. November 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Neuer Standort: Wochenmarkt in die Engerser Straße verlegt

Jeden Freitag lädt der Wochenmarkt in der Neuwieder Innenstadt zum Bummel ein. Aufgrund des Knuspermarktes wird der Wochenmarkt nun von Freitag, 18. November, bis zum 27. Dezember in die Engerser Straße (im Bereich zwischen Schlossstraße und Mittelstraße) verlegt. Interessierte Besucherinnen und Besucher finden dort unverändert eine große Auswahl an Blumen, Obst und Gemüse oder auch ein breites Wurst-, Käse- und Frischfisch-Angebot. Der Markt beginnt wie immer um 7 Uhr und endet um 13 Uhr.