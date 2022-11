Veröffentlicht am 14. November 2022 von wwa

RENNEROD – Landwirtschaft im Wandel – Bätzing-Lichtenthäler für Praxistag auf dem Bauernhof

Morgens um 7.30 Uhr meldete sich die heimische SPD-Abgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler auf dem Biolandbetrieb Albertshof in Rennerod zum Praxistag. Der Albertshof ist seit 1988 dem Biolandverband angeschlossen und ist einer der ersten Biobetriebe im Westerwaldkreis. Als Demonstrationsbetrieb ökologischer Landbau gewährt der Betrieb Einblicke in die ökologische Erzeugung von Lebensmitteln. Gemeinsam mit dem Bauernpaar, Kerstin und Peter Doppstadt, wurde in der gemütlichen Bauernküche zunächst der Tagesplan für die Landtagsabgeordnete erstellt, bevor sie dann an ihren Einsatzorten tatkräftig mit anpackte.

„Freitagmorgen ist einer von vier Liefertagen“, so Kerstin Doppstadt, die den mehrfach ausgezeichneten Hofladen mit seinen 3.000 Produkten mit Herz und Leidenschaft managt und wirklich jede Kundin, jeden Kunden, gerne auch bei einem Kaffee, herzlich willkommen heißt. Liefertag bedeutet konkret, die Frischelieferungen und Bestellungen vor Ladenöffnung auspacken, sortieren und einräumen. „Der Hofladen ist eine echte Oase von Frische, Bio und Lebensqualität“, so Bätzing-Lichtenthäler, die die Pläne von Familie Doppstadt, den Hofladen künftig als LEADER-Projekt der LAG Westerwald zu erweitern und einen regionalen Treffpunkt mit Sonnenterasse und Cafébereich zu schaffen, absolut begrüßt. „Hier wird nicht nur eingekauft, hier findet Leben und Begegnung statt. Hier wird gemeinsam gelacht und diskutiert“, zeigte sich die Abgeordnete von der Kundenakzeptanz des Angebotes sehr beeindruckt.

Im Anschluss wechselte sie die Perspektive, zog die Gummistiefel an und half Landwirt Doppstadt, sowie dessen Azubi und Mitarbeiter bei der Arbeit auf dem Hof. Und bei 150 Milchkühen steht viel Arbeit an. Ob Kälbchen füttern, Einstellplätze einstreuen, Futter bereitstellen, Ohrmarken setzen, Kühe auf die Weide bringen oder Verwaltungsarbeit verrichten. Die Arbeit auf dem Bauernhof ist vielfältig. Peter Doppstadt, der vor fast 40 Jahren in den Westerwald kam und den Milchviehbetrieb aufbaute, nutzte auch den Praxistag, um der Abgeordneten seine Anliegen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft näherzubringen. Besonders ging er dabei auf die Herausforderungen, die mit dem Klimawandel einhergehen, die Wettbewerbssituationen, vor denen sich die Bauernhöfe seiner Größenordnung, von immer Größeren, zentralistisch geführten Betrieben konfrontiert sehen, sowie dem Millenniumsziel der Nachhaltigkeit und die Digitalisierung ein. „Der Praxistag auf dem Albertshof hat mir nicht nur die enorme Vielfältigkeit der Landwirtschaft vor Augen geführt, sondern vor allem auch nochmal deutlich gemacht, wie wichtig eine regionale, nachhaltige Landwirtschaft, die auf geschlossenen Nährstoffkreisläufen und gegenseitiger Wertschätzung beruht, ist“, so die SPD-Abgeordnete, die diesen Praxistag nicht nur noch lange in Erinnerung behalten wird, sondern dem Ehepaar Doppstadt zugesagt hat, auch weiterhin, die Thematik zu begleiten.