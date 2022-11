Veröffentlicht am 13. November 2022 von wwa

NEUWIED – Da kommt Freude auf! – D.King´s Club-Band lädt zum Konzert im Neuwieder Bootshaus ein

Am Freitag, 18. November tritt die „D. King´s Club Band“ – nach 2019 und 2021 – zum dritten Mal im Neuwieder Bootshaus an der Rheinbrücke auf. Wie Bandmitglied Torsten Garbe erläutert, sind

diese Bootshaus-Konzerte immer etwas ganz Besonderes sowohl für die jeweiligen Bandmitglieder als auch für das interessierte Publikum. Die Band war dort zu jeder Zeit in Top-Form und das Bootshaus ist immer wie ein „Konzert-Wohnzimmer“ für sie gewesen. „Jetzt wollen wir den Hattrick feiern. Wir haben endlich die aus unserer Sicht wohl beste und optimalste Band-Besetzung beisammen, mit der wir uns präsentieren wollen“. erklärte Torsten Garbe. Neben ihm musizieren (singen) Diane King, Chris Schmitt, Daniel Kleiter und Volker Born.

„Wir haben etliche neue Songs im Repertoire (Etta James, Beth Hart, Gary Moore, Stevie Wonder), und zugleich ist es nach den fantastischen Auftritten beim Deichstadtfest und als Top-Act beim NRRheinRocks-Festival auch der dritte Gig in Neuwied in diesem Jahr!

Wir haben uns lange überlegt, wie wir dieses Konzert logistisch und ökonomisch angehen: Corona hat vieles verändert, auch bei der Durchführung von Indoor-Konzerten.

Wir wollen es wieder e i n f a c h machen: Wir haben eine wunderbare Konzert-Party so „wie früher“ vorbereitet. Für die Neuwieder Freunde aus meiner Generation heißt das- es wird eine Art „SPRUDELBALL“-Feeling zurückgeholt (soweit das möglich ist)! Es gibt nur die Abendkasse, d.h. einen sauberen, glatten Eintritts-Betrag (10,-) und einen Stempel- kein Mindestverzehr, kein aufwändiges VVK-Gedöns mit (Tisch-)Reservierung etc. Es gibt Stehtische und Stühle zum „Selber-wo-ich-will-hinstellen“, beschreibt Torsten Garbe das vorgesehene Konzert im Bootshaus. Gemeinsam mit Sängerin Diane und den Musikerkollegen lädt Torsten nicht nur die Recken aus vergangenen Zeiten, sondern auch die jüngere Generation herzlich zu diesem ganz besonderen Konzert ein. “ Kommt mit Euren Freunden, mit Eurer Clique. Es gibt ein großes Wiedersehen mit alten Bekannten! Es soll locker zugehen und Spaß machen! Kostenfreie Parkplätze gibt es direkt und zuhauf am Bootshaus und 100 Meter- entfernt unter der Rheinbrücke. (jüg)