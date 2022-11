Veröffentlicht am 13. November 2022 von wwa

DIERDORF – Feuerwehren der VG Dierdorf trafen sich zu Ehrungen und Beförderungen

Die Feuerwehrangehörigen des Einsatzdienstes und der Alterskameradschaft trafen sich in der Festhalle in Elgert zu ihrer Jahresabschlussveranstaltung. Mit dabei waren Vertreter der Politik und Verwaltung. Auf dem Programm standen der Rückblick auf das Jahr, Ausblick, Beförderungen, Ernennungen und Ehrungen.

Der Wehrleiter und stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Andreas Schmidt begrüßte die zahlreich erschienen Kameraden und Gäste und gab einen Rückblick. Das Jahr 2022 bescherte den Wehren der VG Dierdorf bislang 112 Einsätze. Bei diversen Unfällen gab es dabei fünf Tote zu beklagen und eine Personensuche konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Ein Unfall war für die Einsatzkräfte besonders tragisch, denn ein Feuerwehrkamerad aus Marienhausen starb später im Krankenhaus.

Derzeit beschäftigt die Feuerwehr die Angst vor einem Energieversorgungsnotstand und einem möglichen Blackout. Einen kleinen Vorgeschmack gab es, als am 31. Oktober in großen Teilen der Verbandsgemeinde für gut eine Stunde der Strom ausfiel und die Feuerwehrhäuser als Anlaufstelle für die Bevölkerung besetzt wurden. Landrat Achim Hallerbach erläuterte in seinem Grußwort in diesem Zusammenhang, dass der Kreis mittlerweile auf solche Szenarien sehr gut vorbereitet sei: „Das Zusammenspiel von Politik und Feuerwehr funktioniert sehr gut.“

Bürgermeister Manuel Seiler dankte auch im Namen der Bevölkerung den Kameraden für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit. In den Dank schloss er, wie auch Wehrleiter Schmidt und der Landrat die die Familien mit ein, die Einsätze in der unterschiedlichsten Form mitbekommen. Ob der Partner während des Essens aufspringt, bei der Gartenarbeit alles stehen und liegen lässt oder die ganze Familie nachts vom Melder geweckt wird.

Dominik Stein berichtete über die Arbeit mit der Jugendfeuerwehr. Im laufenden Jahr konnten zwei Mitglieder in den aktiven Dienst übernommen werden. Hier hat die Pandemiezeit ohne Treffen und Übungen die Mitgliederzahl schrumpfen lassen. Derzeit sind es sieben Mitglieder. Bürgermeister Seiler meinte: „Bei der Nachwuchsarbeit sind wir alle gefragt, junge Menschen für die Feuerwehr zu begeistern.“ Eine Überraschung gab von dem Förderverein der Feuerwehr Kausen. Die scheidenden Kameraden Buhr und Thielmann überreichten 500 Euro für die Jugendarbeit der Feuerwehr.

Beförderungen:

Feuerwehrfrau/Feuerwehrmann wurden: Justin Maurice Kaulbach, Dierdorf; David Fulde, Dierdorf; Phil Weber, Großmaischeid; Jasmin Schmidt, Marienhausen; Jan Thorsten Krämer, Marienhausen; Marvin Mangel, Marienhausen; Lukas Kühn, Marienhausen

Oberfeuerwehrmann sind: Tobias Adams, Dierdorf und Benjamin Holschbach, Dierdorf

Hauptfeuerwehrmann sind: Sebastian Schreiber, Dierdorf; Nick Hasselbach, Dierdorf und Lukas Garbe, Kleinmaischeid

Ernennungen: Holger Schneider und Eckhard Gerhards wurden von ihrer Dierdorfer Einheit als Wehrführer beziehungsweise stellverstretendem Wehrführer wiedergewählt und im Rahmen der Veranstaltung erhielten sie ihre Ernennungsurkunden für die weiter Dienstzeit von zehn Jahren.

Verabschiedungen: Günter Buhr und Jürgen Thielmann wurden in den Feuerwehrruhestand verabschiedet.

Das bronzene Feuerwehr-Ehrenzeichen für 15 Jahre Einsatzdienst erhielten Feuerwehrmann Sven Ramscheid, Feuerwehr Elgert, und Hauptfeuerwehrmann Johannes Jünger, Feuerwehr Marienhausen.

Das silbernes Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25 Jahre Einsatzdienst bekam Oberlöschmeister Christian Siebenaller, Feuerwehr Dierdorf.

Das goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen für 35 Jahre Einsatzdienst wurde an Hauptbrandmeister Matthias Baldus, Feuerwehr Marienhausen, Hauptbrandmeister Eckard Gerhards, Feuerwehr Dierdorf, und Brandmeister Martin Mangel, Feuerwehr Marienhausen, verliehen. Fotos: Feuerwehr VG Dierdorf