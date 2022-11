Veröffentlicht am 12. November 2022 von wwa

NEITERSEN – Prachtvolle Sessionseröffnung der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen in der Wiedhalle zu Neitersen

Altenkirchen „Schepp-Schepp“ hieß es am Freitagabend, 11. November 2022, in der Neiterser Wiedhalle. Mit einem farbenfrohen und tänzerischen Karnevalsabend eröffnete die Karnevalsgesellschaft Altenkirchen die Session 2022-23. Die glanzvolle Sessionseröffnung spiegelt sich in der Fotogalerie von Diana Wachow eindrucksvoll wieder. Fotos: Diana Wachow