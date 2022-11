Veröffentlicht am 11. November 2022 von wwa

KRUFT – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 256

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen befuhr am Freitagnachmittag, 11. November 2022, gegen 1520 Uhr eine 50-jährige PKW-Fahrerin, die B 256 (Ortsumgehung Kruft) von Kretz kommend und wollte an der Einmündung L 119 (Nickenicher Straße) nach links auf die L119 abbiegen, übersah aber den 65-jährigen PKW Fahrer der ihr entgegenkam, da ihr die tiefstehende Sonne die Sicht nahm und es kam im Einmündungsbereich zu einem Frontalzusammenstoß. Beide Beteiligten wurden verletzt, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Durch die Unfallaufnahme war die B 256 für circa 30 Minuten komplett gesperrt. Im Anschluss wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste noch die Straßenmeisterei verständigt werden. Quelle: Polizei