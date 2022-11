Veröffentlicht am 11. November 2022 von wwa

ASBACH – Verkehrsunfallflucht in Asbach

Mittwochvormittag, 09. November 2022, kam es im Zeitraum zwischen 11:15 und 12:00 Uhr in der Grabenstraße in Asbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Autofahrer hatte seinen weißen Mercedes (A-Klasse) auf dem Kundenparkplatz eines Hörakustikers abgestellt. Beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unfallverursacher den PKW im Bereich des linken Fahrzeughecks. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei