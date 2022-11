Veröffentlicht am 12. November 2022 von wwa

DAADEN – Begegnungen mit jüdischen Mitmenschen – Lesung zum Jahrestag der Reichspogromnacht mit Gerhard Haase-Hindenberg auf Einladung von Sabine Bätzing-Lichtenthäler

Marion, Manfred, Rachel, Paulina, Amanda und Lissy sind den Zuhörenden am Jahrestag der Reichspogromnacht in der ev. Barockkirche zu Daaden begegnet. In der Lesung, zu der von der SPD-Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler, zum 84. Jahrestag der Pogromnacht eingeladen wurde, durfte sie den Autor Gerhard Haase-Hindenberg aus Berlin begrüßen. Haase-Hindenberg, der als Publizist, Schauspieler und Autor tätig ist, hatte sein Buch „Ich bin noch nie einem Juden begegnet…“, welches 2021 erschienen ist, mitgebracht. Mit Geschichten über besondere, aber auch alltägliche Erlebnisse von Jüdinnen und Juden. „Wir erleben oft, dass gegenüber anderen Menschen Vorurteile gepflegt werden, obwohl man diese Menschen gar nicht kennt“, so Bätzing-Lichtenthäler, die aus diesem Grund ganz besonders das aktuelle Buch des Spiegel-Bestseller-Autors lobt, „da einem hier die Menschen in der geschriebenen Geschichte persönlich begegnen und damit Vorurteile und Barrieren eingerissen werden“, beschreibt die Abgeordnete die Wirkung der Lektüre. Dies geschieht darüber hinaus mit einer wunderbaren Leichtigkeit, die bei dieser Thematik keineswegs selbstverständlich ist, und dennoch die Geschichten sehr ernsthaft rüberkommen lässt. Gerhard Haase-Hindenberg lud die 60 Gäste im Anschluss noch zur Diskussion und zu Fragen ein aufgrund der Unterstützung der Buchhandlung Braun aus Herdorf, bestand die Möglichkeit das Buch zu erwerben und vom Autor signieren zu lassen.

Bätzing-Lichtenthäler dankte abschließend der Hausherrin, Pfarrerin Kirstin Galla, für die Gastfreundschaft und lud bereits jetzt für das nächste Jahr ein, und etabliert damit, nach einer Gedenkveranstaltung in 2021 und 2022, eine Tradition dieser Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Reichspogromnacht.