Veröffentlicht am 11. November 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Teilnehmer suchen Mitstreiter – Gymnastikgruppen beim DRK

Seit über 40 Jahren bietet der DRK-Kreisverband Altenkirchen neben Yoga und Tanz auch Gymnastik an. Nur wer aktiv etwas für seine Muskeln tut, kann diese auch bis ins Alter erhalten. Das heißt, es sollte so früh wie möglich mit Gymnastik und Co begonnen werden, um die Muskeln und Gelenke nicht zum Einrosten zu zwingen.

Bei den Kursen spielt das Alter und Geschlecht keine Rolle. Die Gruppen leben von der Gemeinschaft. Wir bieten das Erlebnis mit Gleichgesinnten regelmäßig die eigene Gesundheit zu stärken, so Birgit Schreiner.

Wir suchen Teilnehmende für die Kurse in Altenkirchen, montags von 14.45 bis 16.00 Uhr, und in Wissen, dienstags von 15.30 bis 16.30 Uhr. Altenkirchen oder Wissen sind nicht die Orte der Wahl? Macht nichts! – Es gibt DRK-Kurse im gesamten AK-Land, die sich auf Neueinsteiger freuen!

Bei Interesse kann gerne bei Birgit Schreiner Tel. 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail schreiner@kvaltenkirchen.drk.de nachgefragt werden.