Veröffentlicht am 11. November 2022 von wwa

OBERBIEBER – Vereine spenden Erlös der Jubiläums-Wandertage an Kinder- und Jugendhilfe

An den beiden Wandertagen zum 1.000-jährigen Ortsjubiläum rund um den Neuwieder Stadtteil Oberbieber am 2. April und 8. Oktober wurden die Wanderer und Besucher an der Eintracht-Hütte am Stausee von der Küche der Kinder- und Jugendhilfe Oberbieber und dem Heimat- und Verschönerungsverein Oberbieber bewirtet. Am 8. Oktober bot außerdem der Frauenchor Oberbieber zusätzlich ein großes Kuchenbuffet an. Der Erlös aus beiden Veranstaltungen in Höhe von mehr als 1.000 Euro sollte, darüber waren sich Brunhilde Pfefferkorn und Rolf Löhmar als Vorsitzende der beiden Vereine einig, der Kinder- und Jugendhilfe Oberbieber zugutekommen. Die freudige Nachricht überbrachten beide nun dem Verwaltungsleiter der Kinder- und Jugendhilfe Oberbieber, Konstantin Engels. Bild: HVO

Foto: Trafen sich zur Übergabe des Wandertage-Erlöses für den guten Zweck (v.li.): HVO-Vorsitzender Rolf Löhmar, Frauenchor-Vorsitzende Brunhilde Pfefferkorn und der Verwaltungsleiter der Kinder- und Jugendhilfe Oberbieber, Konstantin Engels.