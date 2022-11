Veröffentlicht am 10. November 2022 von wwa

UNKEL – Streitigkeiten in Unkel münden in zwei Strafanzeigen

In Streit gerieten eine Fußgängerin und ein Pkw-Fahrer am Mittwochabend, 09. November 2022, in der St. Pantalenstraße. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, soll ein 39-jähriger Pkw-Fahrer die Straße entgegen der vorgeschriebenen Einbahnregelung befahren haben. Hierüber ärgerte sich eine 61-jährige Fußgängerin und stellte sich vor den herannahenden Pkw, sodass dieser an der Weiterfahrt gehindert wurde. Im Zuge dessen kam es zu einem verbalen Schlagabtausch, bei dem sich die Fußgängerin beleidigt und bedroht fühlte. Letztendlich leitete die Polizei Strafanzeigen wegen Nötigung, Bedrohung und Beleidigung ein. Quelle: Polizei