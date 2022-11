Veröffentlicht am 10. November 2022 von wwa

RHEINBREITBACH – Zeugenaufruf – Verkehrsunfall durch unzureichend gesicherte Ladung in Rheinbreitbach auf der B 42

Donnerstagmorgen, 10. November 2022, gegen 09:40 Uhr kam es auf der B 42 in Rheinbreitbach in Fahrtrichtung NRW zu einem Verkehrsunfall durch unzureichend gesicherte Ladung eines LKW. Hierdurch wurde mindestens ein PKW beschädigt, indem er über die Ladungsteile fuhr.

Die Polizei Linz am Rhein sucht nun Zeugen die Angaben zu dem Vorfall, insbesondere zum verursachenden LKW machen kann. Hinweise telefonisch an die 02644-9430 oder per E-Mail an PILinz.Wache@Polizei.RLP.de. Quelle: Polizei