RHEIN-WESTERWALD – Naturpark Rhein-Westerwald und Siebengebirge

Eine Landschaft – eine Entstehung – zwei Naturparke. Unter diesem Motto bieten die beiden Naturparke Rhein-Westerwald und Siebengebirge nun bereits zum zweiten Mal eine Naturparkgrenzen überschreitende, gemeinsame Wandertour an. Spritzige Wanderung durch die Erdgeschichte der vergangenen 400 Millionen Jahre.

Die Exkursion führt zu den geologischen Besonderheiten unserer unverwechselbaren Kulturlandschaft. Sie beginnt mit einem Überblick über die Geologie und den Vulkanismus des Siebengebirges und wir erfahren, wie Siebengebirge und Westerwald in der jüngeren Erdgeschichte entstanden sind. Der Startpunkt liegt in Rheinbreitbach, einer alten Bergbaustadt, in deren Umgebung seit wahrscheinlich 1.500 Jahren Erze abgebaut wurden. Wir finden Spuren alter Bergwerke, finden historische Transportwege und erfahren einiges über die Entstehung der abgebauten Erze. Da das Siebengebirge vulkanischer Natur ist, es wahrscheinlich aber keine Vulkane dort gab, diskutieren wir an einem sogenannten Subvulkan die spannende Entstehung der Siebengebirgsgipfel.

Samstag, 03. Dezember 2022 von 10:30 bis ca. 14:30 Uhr. Treffpunkt am Parkplatz an der Unteren Burg in Rheinbreitbach, Renesse-Platz (Burgstr. 29 in Rheinbreitbach) unter der Leitung von Sven von Loga, Geologe. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung unter Naturpark Rhein-Westerwald, Email: info@naturpark-rhein-westerwald.de, Telefon: 02631 9566036 ODER Naturpark Siebengebirge

Email: info@naturpark-siebengebirge.de Telefon: 02241 13-2336