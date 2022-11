Veröffentlicht am 10. November 2022 von wwa

NIEDERHONNEFELD – 2. Adventmarkt in Niederhonnefeld – Alles selbstgemacht

Nachdem der 1. Adventmarkt bei den Besuchern so gut ankam, hat sich die Dorfgemeinschaft Niederhonnefeld entschlossen, es in diesem Jahr noch einmal anzugehen. Am 27. November, 1. Advent, von 11:00 bis 18:00 Uhr werden auf dem Fritz-Krämer-Platz in Niederhonnefeld nur selbstgemachte Sachen angeboten. Von tollen Geschenkideen über Handarbeiten, Schmuck, Leckereien, Kunsthandwerk, Weihnachtskarten, Keramik und Christbaumschmuck ist alles dabei. Um 15:00 Uhr singt der Frauenchor Rengsdorf 1981 Weihnachtslieder. Glühwein, Kaffee und Kuchen sowie Grillgut laden zum Verweilen ein. Um die Umwelt zu schonen, wird darum gebeten den eigenen Becher mitzubringen.