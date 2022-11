Veröffentlicht am 10. November 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN. Gospelworkshop mit Simon Mputu-Ngimbi

Musik stärkt das Wohlbefinden, weiß Simon Mputu-Ngimbi, Integrationsbeauftragter des Caritasverbandes. Er lädt zum gemeinsamen Singen und Trommeln rhythmischer Gospels aus Afrika ein. Denn die Trommel, das älteste bekannte Instrument, ermöglicht auch für jene, die noch nie ein Instrument gespielt haben, das Ausdrücken der Gefühle, so Mputu-Ngimbi. „Ohne Noten und mit viel Leichtigkeit und Freude“, so wirbt er, „fördern wir dabei gleich auch interkulturelle Verbindungen.“ Der afrikanische Gospel-Workshop findet am Freitag, 25. November, 17 bis 19 Uhr im Pfarrsaal St. Jakobus, Rathausstraße 9 in Altenkirchen statt. Die Teilnahme kostet nichts. Um eine Anmeldung wird gebeten bis zum 24. November bei Simon.Mputu-Ngimbi@caritas-rheinsieg.de oder per Telefon unter 2681 87892 40 oder mobil: 0170 55536 83.