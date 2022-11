Veröffentlicht am 10. November 2022 von wwa

RANSBACH-BAUMBACH – Sachbeschädigung an Ton-Skulpturen in Ransbach-Baumbach

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag, 04 und 07. November, zwischen 16:00 und 10:00 Uhr wurden auf dem Gelände der Firma „Susanne Boerner – Kunst Keramik und Metalldesign“ in der Bergstraße in Ransbach-Baumbach, mehrere hochwertige Ton-Skulpturen durch unbekannte Täter mutwillig beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen entgegen. Quelle: Polizei