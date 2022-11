Veröffentlicht am 10. November 2022 von wwa

WISSEN – Einbruch in Wohnhaus in Wissen – Bargeld und Schmuck entwendet

Mittwochnachmittag, 09. November 2022, nutzten zwischen 16:30 und 18:30 Uhr unbekannte Täter die zweistündige Abwesenheit der Hausbewohnerin, um über die rückwärtige Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Tatstraße in Wissen einzubrechen. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten letztlich Bargeld und diversen Schmuck im vermutlich fünfstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei