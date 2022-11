Veröffentlicht am 10. November 2022 von wwa

STADT NEUWIED – So schön und liebenswert ist die Südöstliche Innenstadt – „Ein Stadtteil blüht auf“: Kurzfilm gibt Einblicke in Soziale Stadt

Heimat kann gestaltet werden. Was es dafür braucht? Menschen, die sich aktiv einbringen. Die ihre Nachbarschaft kennenlernen wollen. Die gemeinsam mehr bewirken möchten. Genau das geschieht jeden Tag in der Südöstlichen Innenstadt – und das wiederum zeigt das jetzt veröffentlichte Filmprojekt über die Soziale Stadt Neuwied. „Eigentlich war der Film bereits vor zwei Jahren geplant. Wie bei so vielen Dingen hat uns leider die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber das Warten hat sich gelohnt“, freut sich Quartiermanagerin Alexandra Heinz. Denn nun ist der Film online und wer möchte, kann ihn unter www.neuwied.de/film.html anschauen.

Seit diesem Frühjahr bis in den Herbst hinein begleitete ein Kamerateam das Quartiersmanagement, die vielen verschiedenen Akteure und die Menschen vor Ort: So drehte das Team bei Aktionen und Festen, ließ sich von den Bürgerinnen und Bürgern ihre Lieblingsplätze im Quartier zeigen und hielt die Vielfältigkeit des Quartiers auf Band fest. Dabei dokumentiert der Film auch die Entwicklung der Sozialen Stadt Neuwied in den vergangenen Jahren. „Doch auch wenn wir schon einiges in dieser Zeit gemeinsam erreicht haben, es gibt noch einiges für uns hier in der Südöstlichen Innenstadt zu tun“, weiß Heinz. Finanziert wurde das Filmprojekt mit Fördergeldern des Programms „Soziale Stadt – Sozialer Zusammenhalt“ aus dem Verfügungsfond des Quartiermanagements.

„Die Menschen, die in der Südöstlichen Innenstadt leben, tragen dazu bei, dass unser Quartier schön und liebenswert ist. Sie füllen das Viertel mit Leben und sie zeigen, wie Vielfalt unseren Alltag bereichert. Und ohne die große Unterstützung von ihnen hätten wir auch den Film so nicht umsetzen können“, resümiert die Quartiermanagerin.

Interessierte, die Lust und Zeit haben, die Südöstliche Innenstadt auch in Zukunft noch lebens- und liebenswerter zu gestalten und sich im Quartier engagieren möchten, können sich im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, melden. Weitere Informationen gibt es im Stadtteilbüro telefonisch unter 02631 863 070 oder per E-Mail an aheinz@neuwied.de.