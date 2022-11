Veröffentlicht am 10. November 2022 von wwa

KIRCHEN – Wander- und Ausflugsziel „Ottoturm“ mit gastronomischem Angebot im Testlauf

Viele bekannte Wege führen zum Aussichtspunkt des GeoBlicks Ottoturm bei Kirchen-Herkersdorf. Ob Fernwanderwege, wie Natursteig Sieg, Druidensteig, E1 (Nordsee – Mittelmeer) sowie Siegerlandhöhenring oder auch die beliebten Rundwanderwege ausgehend vom Bahnhof Kirchen (Ottoturmweg – 10 km und Druidensteinwanderweg 16 km), als auch der Nordic-Walking-Fitness-Park – allesamt leiten die Gäste zum Aussichtsplateau des 406 m über NN gelegenen Kahlbergs. Auch unter Spaziergängern und Naturliebhabern sowie Montainbikern auf der MTB-Hauptroute A zählt das Kirchener Wahrzeichen mit Platz 2 zu den bekanntesten und zugleich beliebtesten Ausflugszielen im Druiden.Hexen.SiegerLand.

Manch einer, der hier schon bei seinem Rundum-Blick die Panoramaaussicht ins Siegtal, zur Freusburg und zu den Höhen des Westerwaldes genossen hat, wird sich bereits gedacht haben, es wäre doppelt so schön, wenn es hier oben eine Einkehrmöglichkeit gäbe, sei es um Kräfte zu tanken oder aber den Turm-Besuch entsprechend abzurunden. Und genau da setzen die Überlegungen des Tourismusmanagers Sven Wolff an, in der nächsten Zeit einmal auszutesten, wie stark ein solches Angebot am Turm angenommen wird und wie hoch die Besucherfrequenz entlang der Wege tatsächlich ist.

„Feldküche Giebelwald“ bietet an zwei November-Wochenenden Speisen und Getränke direkt am Ottoturm an.

Der Name Peter Koch aus Niederfischbach ist vielen in der Region inzwischen ein Begriff. Denn so war er im Katastrophengebiet des Ahrtals im vergangenen Jahr mit seiner „Feldküche Giebelwald“ unermüdlich ehrenamtlich im Einsatz, um dort Helfer und Bewohner mit Essen zu versorgen. Auch beim Kirchener Stadtfest am vergangenen Sonntag war er wieder mit ganzer Energie mit von der Partie. Koch und Wolff tauschten sich kurzerhand dazu aus, mit welchem Verpflegungsangebot man testweise am Ottoturm starten könnte. Schnell wurde die anfängliche Idee immer konkreter und der Testlauf steht nun unmittelbar bevor.

An den letzten beiden November-Wochenenden werden erstmals Speisen, Getränke sowie Kaffee und Kuchen auf dem Kahlberg geboten.

Wer also ohnehin in nächster Zeit noch einen Besuch des Ottoturms bzw. eine Wanderung nach dort fest eingeplant hat, dem ist empfohlen, es am 19./20. bzw. 26./27. November 2022 in die Tat umzusetzen. Sowohl Samstag als auch Sonntag wird in der Zeit von 10 bis 16 Uhr Peter Koch seinen Verkaufswagen der „Feldküche Giebelwald“ unmittelbar neben dem Turm platzieren und Gäste/Wanderer mit zwei wechselnden Speisen, Getränken sowie Kaffee und Kuchen verwöhnen.

Tourismusmanager Sven Wolff erzählt, dass auch die Nachfrage derer groß sei, die nur einen kleinen Spaziergang vom Wanderparkplatz aus auf kurzen Wegen zum Aussichtspunkt unternehmen möchten. Auch diesen Besuchern möchte man natürlich mit dem gestronomischen Angebot einen kurzweiligen und angenehmen Aufenthalt am Aussichtspunkt bereiten. Die Erfahrungen zeigen, dass die Wanderer auf den Wanderwegen in der Regel vormittags und mittags unterwegs seien und diese Rast- und Verpflegungsmöglichkeit sicherlich dankbar annehmen werden.

Weitere Infos zu den Wanderangeboten und Ausflugszielen sind unter www.druiden-hexen-siegerland.de zu finden. Hier können auch die passenden Prospekte der Tourist-Information Kirchen kostenlos angefordert werden.