KOBLENZ – Christian Weiß zum neuen Kanzler der Hochschule Koblenz gewählt

Die Hochschule Koblenz hat einen neuen Kanzler gewählt, der für die Hochschulangehörigen kein Unbekannter ist: Christian Weiß, bisheriger Leiter der Abteilung Personal und Finanzen der Hochschule Koblenz, wechselt nun ins Präsidium und leitet dort die Verwaltung der Hochschule Koblenz. Seine Vorgängerin Dr. Fabienne Köller-Marek hatte sich im September nach zwei Jahren als Kanzlerin der Hochschule Koblenz einer anderen beruflichen Herausforderung gewidmet.

„Christian Weiß verfügt bereits über 18-jährige Erfahrung in der Hochschulverwaltung, davon 12 Jahre an der Hochschule Koblenz“, betont Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, „dabei hat er bereits viele Prozesse mit angestoßen, die er nun als Kanzler souverän weiterentwickeln wird.“

Christian Weiß stammt aus der Region: Nach seinem Fachabitur an der Dr. Zimmermannschen EDV- und Wirtschaftsschule in Koblenz absolvierte er bei der Firma Lohmann GmbH & Co. KG in Neuwied eine Ausbildung zum Industriekaufmann IHK und arbeitete danach im Unternehmen im Bereich Kommunikation im Ressort Marktforschung. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin war Weiß zunächst als Leiter des Kaufmännischen Bereiches der Firma Weiß Aufzüge GmbH in Lahnstein tätig.

2005 nahm Weiß seine Tätigkeit als Controller an der WHU Otto-Beisheim School of Management in Vallendar auf und wechselte nach fünf Jahren in gleicher Funktion an die Hochschule Koblenz. Dort übernahm er ab 2015 einen immer größeren Aufgabenbereich, zunächst als Abteilungsleiter Finanzen und Beschaffung, dann als Abteilungsleiter Finanzen und Organisationsentwicklung und zuletzt als Abteilungsleiter Personal und Finanzen.

Laut rheinland-pfälzischem Hochschulgesetz leitet der für zunächst sechs Jahre berufene Kanzler die Verwaltung der Hochschule. Im nun vollständigen Präsidium der Hochschule Koblenz fungiert Christian Weiß als Beauftragter für den Haushalt der Hochschule Koblenz, erledigt die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten und kümmert sich nicht zuletzt um die Digitalisierung der Hochschule Koblenz. „Ich freue mich, Teil des neuen Präsidiums zu sein und dort in diesen aktuell sehr herausfordernden Zeiten gemeinsam die Hochschule gestalten und dabei weiterentwickeln zu können“, so Weiß.

Als Ausgleich zum Arbeitsalltag ist der 46-jährige Lahnsteiner in seiner Freizeit gerne in der Natur unterwegs. Reisen, Tauchen, Tierfotografie und der rheinische Karneval gehören zu seinen vielfältigen Interessen. Die Hochschule Koblenz wünscht Christian Weiß einen guten Start als Kanzler!