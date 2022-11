Veröffentlicht am 10. November 2022 von wwa

RENNEROD – Brand im Sägewerk in Rennerod

Aus ungeklärter Ursache hat sich am Dienstagabend, 08. November 2022 gegen 22:00 Uhr ein Brand innerhalb einer Lagerhalle entwickelt und griff nach und nach auf verschiedene Gebäude des Komplexes über. Teile der Anlage standen in Vollbrand. Die umliegenden freiwilligen Feuerwehren waren mit insgesamt 166 Einsatzkräften bis 02:58 Uhr mit Löscharbeiten beschäftigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben des Eigentümers auf 1,8 bis 2 Millionen Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Quelle: Polizei