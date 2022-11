Veröffentlicht am 9. November 2022 von wwa

HAUSEN – NEUSTADT – Einbruch in eine Kita und versuchter Einbruch in ein Pfarrheim

Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen, 07 bis 08. November 2022, sind unbekannte Täter in die Kita in Hausen (Wied) eingebrochen. Die Täter hebelten eine Fenstertür auf und durchsuchten anschließend delikttypisch das Anwesen. Sie entwendeten einen Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Eurobereich und einen alten Laptop.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 08 auf 09. November 2022, kam es zu einem versuchten Einbruch in das katholische Pfarrheim in Neustadt (Wied). Ein Anwohner hörte um 00:02 Uhr verdächtige Geräusche und Stimmen von mindestens zwei Personen. Bei einer Nachschau mit einer weiteren Person stellte der Zeuge fest, dass ein Fenster des Pfarrheimes aufgehebelt wurde. Die Täter waren nur kurz oder nicht im Gebäude, sie entkamen ohne Beute. Bei der polizeilichen Anzeigenaufnahme sind Spuren gesichert worden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei