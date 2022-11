Veröffentlicht am 9. November 2022 von wwa

FRIESENHAGEN – Orgelkonzert in Friesenhagen mit Domorganist Andreas Meisner

Am zweiten Adventssonntag, 04.1 Dezember 2022 um 16.30 Uhr findet in St. Sebastianus Friesenhagen ein Orgelkonzert mit dem Altenberger Domorganisten Andreas Meisner statt. Andreas Meisner ist seit 1985 als Domorganist am Altenberger Dom tätig und damit gemeinsam mit seinem katholischen Kollegen verantwortlich für die wöchentlichen Konzerte in dieser vielbesuchten Kirche. Auch als reisender Konzertorganist hat Herr Meisner sich international einen Namen gemacht. Dr. Dirk van Betteray, Seelsorgebereichsmusiker in Morsbach-Friesenhagen-Wildbergerhütte, freut sich sehr, dass Andreas Meisner bereit war, ein Orgelkonzert an der 3-manualigen Seifertorgel in Friesenhagen zu spielen. Passend zum Advent erklingen Werke u.a. Werke von Händel, Bach, Buxtehude und aus der französischen Romantik, einer Lieblingsepoche Meisners. Die stimmungsvolle Barockkirche in Friesenhagen bietet den idealen Rahmen für eine Stunde adventlicher Musik von besinnlich bis virtuos. Der Eintritt ist frei, um eine Spende bei der Ausgangskollekte wird gebeten.