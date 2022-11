Veröffentlicht am 9. November 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Virtuelle Mittagspause“ mit dem Kinderschutzbund im Kreisverband Altenkirchen – Abgeordnete Bätzing-Lichtenthäler im Gespräch mit der 1. Vorsitzenden Beate Saddeler-Hassel

Der Kinderschutzbund leistet wertvolle Arbeit in der Unterstützung von Kindern und Familien. Über Beratung in den ersten Wochen nach der Entbindung, entlastende Hilfeleistungen, Gruppenangeboten mit Kindern, Mütter-Café, Elternangebote, einen Second-Hand Laden und Rat und Tat in fast allen Situationen. Ein vielfältiges, hilfreiches und soziales Angebot wird hier im Kreis aufgestellt und ist es absolut wert, hier einmal hervorgehoben zu werden.

Die SPD-Fraktionschefin im rheinland-pfälzischen Landtag, Sabine Bätzing-Lichtenthäler und die Vorsitzende des Kinderschutzbundes im Kreis Altenkirchen, Beate Saddeler-Hassel, werden die „Virtuelle Mittagspause“ gut nutzen, um das ganze Spektrum der Angebote und Möglichkeiten widerzuspiegeln.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen, am Gespräch teilzuhaben und auch selbst Fragen zu stellen.

Dazu einfach am Montag, den 14. November um 12 Uhr bei Instagram @baetzing dabei sein.

„Mit der „Virtuellen Mittagspause“ möchte ich Themen setzen, informieren, sowie Anreize und Impulse bieten, sich nach einem ersten Input gegebenenfalls weiter mit der Thematik auseinanderzusetzen“, erläutert Sabine Bätzing-Lichtenthäler das Ziel dieses virtuellen Formates.