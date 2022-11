Veröffentlicht am 9. November 2022 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfall in der Borngasse in Hachenburg – zwei Fußgänger schwer verletzt

Mittwochvormittag, 09. November 2022, gegen 10:30 Uhr kam es in der Borngasse in Hachenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt wurden. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus der VG Hachenburg befuhr die Borngasse in Richtung Alpenrod, als sie zwei Fußgänger übersah, die den Zebrastreifen überquerten. Die beiden verletzten Fußgänger wurden nach der notärztlichen Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Verkehrsunfallzeugen sollen sich bitte bei der Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580, melden. Quelle: Polizei