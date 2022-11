Veröffentlicht am 9. November 2022 von wwa

BASSENHEIM – Verkehrsunfall auf der A 48 in der Gemarkung Bassenheim

Dienstagmorgen, 08. November 2022, ereignete sich gegen 08.40 Uhr auf der A 48 ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Nach dem bisherigem Ermittlungsstand der Polizei überholte die 33jährige Fahrerin aus dem Raum Koblenz mit ihrem Kleinwagen auf dem linken von zwei Fahrstreifen einen auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Lkw. Aus unbekannten Gründen kam sie mit ihrem Pkw nach rechts von ihrem Fahrstreifen ab, kollidierte mit dem Lkw, geriet sie ins Schleudern, kollidierte noch mit der Mittelschutzplanke, bevor sie auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Lkw kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Da aufgrund der telefonischen Erstmeldungen die Schwere des Unfalles noch unklar war, wurden die Feuerwehr, ein Rettungswagen, sowie ein Notarzt zur Unfallstelle entsandt.

Es stellte sich heraus, dass die Fahrerin augenscheinlich nur leicht verletzt wurde und vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lkw bleib unverletzt. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Des Weiteren befand sich die Autobahnmeisterei Kaisersesch im Einsatz. Der Gesamtschaden dürfte, so die Polizei, im niedrigen fünfstelligen Eurobereich liegen. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dadurch kam es zu einer Staubildung von wenigen Kilometern. Quelle: Polizei