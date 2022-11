Veröffentlicht am 9. November 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Neue Impulse und Ideen für Ehrenamtliche: Workshop-Reihe zu digitaler Bildung älterer Menschen gestartet

Digitale Kompetenzen werden in jeder Lebensphase immer wichtiger. Immer mehr Seniorinnen und Senioren wagen deshalb die ersten Schritte in die digitale Welt. Bei den mittlerweile über 110 PC- und Internettreffs in Rheinland-Pfalz erhalten ältere Menschen dabei kompetente Hilfe und Unterstützung durch gleichaltrige Ehrenamtliche. Neue Impulse und Ideen für die digitale Bildung älterer Menschen vermittelt das Projekt „Neue Impulse für das Engagement in PC- und Internet-Treffs: Online-Austauschreihe“ des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW). Die kostenfreie und digitale Workshop-Reihe richtet sich an aktive Ehrenamtliche der PC- und Internettreffs des Landes. Das Projekt wird finanziell gefördert und begleitet durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung (MASTD).

„Digitale Bildung und Teilhabe sollte keine Frage des Alters sein. Unsere Ehrenamtlichen in den PC- und Internettreffs vor Ort leisten tolle Arbeit, um älteren Menschen den Weg in die digitale Welt zu ermöglichen. Mit diesem neuen Qualifizierungsangebot möchten wir die Arbeit der Ehrenamtlichen weiter unterstützen“, sagte Sozialminister Alexander Schweitzer zum Start des Projekts.

Kathrin Lutz, Stellvertretende Leiterin des ZWW und Leiterin des Projekts, erläutert das Ziel der Veranstaltungsreihe: „In fünf passgenauen Workshops möchten wir den Ehrenamtlichen neue Ideen und Werkzeuge für die Gestaltung ihrer Angebote in den PC- und Internet-Treffs geben. Die Themen sind abgestimmt auf die Bedarfe der Zielgruppe und reichen von der Gestaltung virtueller Angebote bis zu Besonderheiten der Einzel- und Gruppenberatung oder zur Sicherheit im Netz.“ Um möglichst vielen Ehrenamtlichen unkompliziert die Teilnahme und auch die Vernetzung untereinander zu ermöglichen, ist die Workshop-Reihe als digitales Format konzipiert.

Die PC- und Internettreffs bieten kostenfreie Hilfs- und Beratungsangebote für ältere Menschen an. Im Austausch mit ehrenamtlichen Gleichaltrigen werden Berührungsängste mit der digitalen Technik abgebaut und digitale Teilhabe eröffnet. „In den vergangenen Jahren hat sich ein flächendeckendes, wohnortnahes, ehrenamtliches Unterstützungs-Netzwerk etabliert. Mein herzlicher Dank gilt all den engagierten Ehrenamtlichen, die mit ihren Angeboten in den PC- und Internettreffs in allen Regionen des Landes die digitale Teilhabe älterer Menschen unterstützen und fördern“, so Sozialminister Schweitzer.