Veröffentlicht am 9. November 2022 von wwa

FELDKIRCHEN – In Feldkirchen hieß es „Manege frei!“

Insgesamt 40 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren verbrachten ihre erste Herbstferienwoche in Feldkirchen bei der Zirkusfreizeit des Kinder- und Jugendbüro Neuwied. In der bunten Welt des Zirkus übten sich die Kinder in verschiedensten Disziplinen wie Balancieren und Artistik oder Zauberkunststücken und lustiger Clownerie. Die kleinen Artisten fuhren Einrad und Waveboard, erprobten ihr Gleichgewicht auf der Slackline und übten den Umgang mit Diavolo, Flowerstick, Poi und Hula-Hoop. Auch die Jonglage mit Tellern, Tüchern, Hüten und Bällen wurde eifrig ausprobiert.

Angeleitet wurden die Kinder dabei von zwei Zirkuspädagogen. Täglich bestand die Möglichkeit, auf einer „Open Stage“ die neu erworbenen Fähigkeiten in einer selbst erdachten Choreographie stolz zu präsentieren. Mittags konnten die Kinder dann in der Pausenhalle, die der Rektor Herr Werner freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte, gemeinsam an einer langen Tafel speisen. Mit neu geschlossenen Freundschaften und jeder Menge Erfolgserlebnissen im Gepäck verabschiedeten sich die Kinder glücklich am Ende der Freizeit.