Veröffentlicht am 9. November 2022 von wwa

HACHENBURG – 50 Jahre Lions Club Montabaur-Hachenburg

Mit einer gebührenden Feier auf einem Schiff beging der Lions Club Montabaur-Hachenburg Ende Oktober sein 50-jähriges Jubiläum. Was am 04. November 1972 mit der Charterfeier in Wirges, Hotel Paffhausen, besiegelte wurde, hat nach 50 Jahren noch festen Bestand und war Anlass zu einer Jubiläumsfeier. Ab Koblenz brachte das „Deutsche Eck“ die Mitglieder, ihre Partner sowie die Weinkönigin vom Mittelrhein 2021, Lea Rindsfüsser, und Dr. Iris Kocak-Laue, Zonenchairperson, bis nach Oberwesel.

Vorbei an interessanten Weinbauregionen, die die Weinkönigin mit der Präsentation vier unterschiedlicher Weine nahebrachte. Nach der Begrüßung und einem Sektempfang nahm Präsident Jürgen Kohlhas zwischendurch immer wieder Ehrungen von Jubelmitgliedschaften vor.

Dr. Iris Kocak-Laue überbrachte Grüße und Glückwünsche der Zone MS111 und überreichte Johannes Grünhag die besondere Auszeichnung mit dem „Resident’s Appreciation Award“ (Anerkennungspreis des Präsidenten). Er hat sich in zweijähriger Präsidentschaft sehr um die Weiterführung des Clubs bemüht und war erfolgreich.

Zwei von drei noch lebenden Gründungsmitgliedern konnten an dieser Feier teilnehmen. So gaben Marcel Adam und Klaus-Peter Kukuk als Gründungsmitglieder noch einige Ergänzungen zu einem spannenden Rückblick von Dieter Alhäuser.

Der Lions Club Montabaur-Hachenburg hat in den letzten 50 Jahren an vielen Stellen finanziell in der Region, National und International unterstützt, wo bürgerliches Engagement dringend und unmittelbar erforderlich war. DJ Jan und Sängerin Lydia Kroeker setzten den musikalischen Rahmen. Bevor zu einem Festbuffet gebeten wurde, sorgte eine Stadtführung durch die historische Altstadt von Oberwesel noch für Bewegung und Einblicke.