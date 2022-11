Veröffentlicht am 8. November 2022 von wwa

EHLSCHEID – Verkehrsunfallflucht in Ehlscheid

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen, 03 und 07. November 2022, ist in einer Parkbucht in der Gartenstraße in Ehlscheid ein Opel Mokka im Bereich der Heckstoßstange beschädigt worden. An dem Fahrzeug befinden sich dunkelgrüne Lackanhaftungen, die zur Beweissicherung sichergestellt wurden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei