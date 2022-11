Veröffentlicht am 8. November 2022 von wwa

NEUWIED – Unfallflucht in der Dierdofer Straße in Neuwied

Montagabend, 07. November 2022, kam es zwischen 18 und 18:30 Uhr in der Dierdorfer Straße in Neuwied vor der „Rosen-Apotheke“ zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug befuhr die Dierdorfer Straße in Richtung Innenstadt und touchierte dabei ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Dabei wurde der Außenspiegel des geparkten PKW beschädigt, der unfallverursachende PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der 02631/878-0 zu melden. Quelle: Polizei