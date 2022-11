Veröffentlicht am 8. November 2022 von wwa

HUNDSANGEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreuzung B 8 – L 314 in Hundsangen

Montagmorgen, 07. November 2022, ereignete sich gegen 07:50 Uhr im Kreuzungsbereich der B8 / L 314 ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Personenkraftwagen. Der nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei unfallverursachende 56-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Dornburg beabsichtigte, der L 314 aus Dornburg kommend in Fahrtrichtung Weroth weiter zu folgen. Beim Überqueren des Kreuzungsbereiches übersah er einen auf der B 8 aus Fahrtrichtung Wallmerod kommenden, bevorrechtigten Pkw. Der bevorrechtigte 56-jährige Fahrzeugführer aus der VG Selters wurde durch den Zusammenstoß in seinem Pkw eingeklemmt, durch die Freiwillige Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der unfallverursachende Fahrzeugführer wurde leicht verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus überstellt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B 8 konnte nach Reinigungsarbeiten gegen 09:45 Uhr wieder vollständig freigegeben werden. Quelle: Polizei