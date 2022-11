Veröffentlicht am 8. November 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Spritzgussmaschinen statt Schreitisch – Bätzing-Lichtenthäler absolviert Praxistag bei WERIT

Rund um die Herbstferien tauscht die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler ihren Schreibtisch im Abgeordnetenbüro und das Rednerpult im rheinland-pfälzischen Landtag mit anderen Einsatzorten.

Nachdem sie zunächst in der Kita Pusteblume in Seck einen Praxistag verbracht hatte, meldete sich die 47jährige Politikerin nun bei der Firma WERIT in Altenkirchen zum Arbeitseinsatz. Nach einer Arbeitssicherheitsunterweisung und der Ausstattung mit Warnweste und Sicherheitsschuhen trat Bätzing-Lichtenthäler ihre Schicht in Halle 1 im Spritzguss an. Zu diesem Zeitpunkt waren die Kolleginnen und Kollegen, die im Drei-Schicht-Betrieb tätig sind, bereits seit mehr als zwei Stunden an der Arbeit. An der Seite einer bereits seit 34 Jahren dem Betrieb angehörigen Mitarbeiterin, wurden der Abgeordneten die verschiedenen Maschinen und Arbeitsschritte erklärt und nähergebracht. Nach ein paar Durchläufen als stille Beobachterin durfte sie dann auch selbst Hand anlegen. „Ich bin beeindruckt und zolle den Mitarbeitenden größten Respekt, parallel die Maschinen und Produkte in dieser Arbeitsumgebung, die von Wärme und Lautstärke geprägt ist, im Blick zu behalten, in enormer Geschwindigkeit zu bearbeiten und gleichzeitig immer auch ein freundliches Wort auf den Lippen zu haben“, resümierte die Politikerin ihren Arbeitseinsatz nach 4 Stunden in der Halle.

Dem Praxiseinsatz schloss sich noch ein Austausch mit der Geschäftsführung des Familienunternehmens über die aktuellen Herausforderungen der Unternehmen insbesondere im Bereich der Fachkräfte und der Energiekoste an. Ein Rundgang durch die weiteren Arbeitsbereiche des Unternehmens, etwa im Großbehälterbau, brachten der Abgeordneten weitere Kenntnisse zu Kunstoffen nahe. „Die Kunststoffindustrie hat sich in den vergangenen Jahren mit einer starken Dynamik weiterentwickelt und es freut mich sehr, dass WERIT immer vorne mit dabei ist“, so Bätzing-Lichtenthäler, die sich beeindruckt davon zeigte, wie früh das Unternehmen beispielsweise schon auf Recycling gesetzt hat. „WERIT ist ein wichtiger Arbeitgeber für unsere Region, ein echter Leuchtturm in der Kunststoffproduktion“, lobte die Abgeordnete das Engagement, nicht ohne auch die besondere Bedeutung der Mitarbeitenden hervorzuheben, die sich mit Herzblut mit ihrem Unternehmen identifizieren und dafür arbeiten. Kein Wunder also, dass sich „die Praktikantin“ am Ende des Praxistages schweren Herzens von ihren „neuen Kolleginnen und Kollegen“ verabschiedete und sowohl der Geschäftsführung als auch den Mitarbeitenden für die Möglichkeit des „Reinschnupperns“ bedankte.

Wer die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler auch einmal zu einem Praxistag in seinen Betrieb oder Unternehmen einladen will, wendet sich an ihr Wahlkreisbüro per Telefon 02741/25454 oder per Mail post@baetzing-lichtenthaeler.de.