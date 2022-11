Veröffentlicht am 8. November 2022 von wwa

WISSEN – Dr. Matthias Reuber und Michael Wäschenbach wollen mehr Unterstützung für Landjugend

Die beiden örtlichen Landtagsabgeordneten Matthias Reuber und Michael Wäschenbach fordern mehr Unterstützung für die Landjugend. Hintergrund ist, dass ein seit 1950 auf Bundesebene bestehender und vom Land bis vor wenigen Jahren ausgeschriebener Wettbewerb des Leistungspflügens von den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel nicht mehr unterstützt wird. Die Durchführung und Organisation des Wettbewerbs erfolgte viele Jahre gemeinsam durch die DLR und dem Landjugendverband Rheinland-Nassau.

Eine kleine Anfrage der beiden Abgeordneten an das Mainzer Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau sollte die Gründe hierfür herausfinden.

„Die Antwort ist ernüchternd und enttäuschend“, so Michael Wäschenbach, der insbesondere die Begründung nicht gelten lassen will, dass die Unterstützung aufgrund gesunkener Teilnehmerzahlen eingestellt worden sei. „Die Arbeit der Jugend auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Landwirtschaft und ihrer Identifikation für die zukünftigen Landwirte ist wichtig“, so Wäschenbach.

Im Dienstbezirk des DLR Westerwald-Osteifel besteht mit der Pflügergemeinschaft Westerwald ein aktiver Verein, der das Pflügen im Wettbewerb mit sportlichem Anspruch betreibt. „Das die DLR diesen Wettbewerb als rein sportliche Veranstaltung einstuft und deshalb ihre Unterstützung eingestellt hat, sehe ich als großen Fehler und schlechtes Zeichen für unsere Landjungend an“, so Matthias Reuber.

„Es geht um wesentlich mehr als um das Leistungspflügen, es geht darum, diesen jungen Menschen, die ihren grünen Beruf aus voller Überzeugung anstreben, auch in ihrer Vereinsstruktur jede nur denkbare Unterstützung zu geben. Das ist auch im Hinblick auf die ernährungstechnische Entwicklung unserer Region eine Investition in die Zukunft. Daher fordern wir, die Landjugend bei der Bewältigung ihrer Aufgaben wieder durch das Dienstleistungszentrum zu unterstützen“, so Reuber abschließend.