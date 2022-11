Veröffentlicht am 8. November 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Kreisverwaltung und Handwerkerschaft planen gemeinsame Workshops – Zusammenarbeit: Möglichst viele Aufträge sollen in der Region bleiben – Schüler sollen praktische Erfahrungen machen

Der Landkreis Neuwied und die Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald pflegen seit vielen Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit. Dazu gehören auch regelmäßig Besuche in der der Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft. Und so begrüßten Neuwied Kreishandwerksmeister Ralf Winn und der Innungsbeauftragte Matthias Dahmen kürzlich den für Immobilien, Schulen und Straßen zuständigen 1. Kreis-Beigeordneten. Michael Mahlert stellte im Gespräch laufende und zukünftige Bauprojekte des Kreises vor, der für seine 25 Schulen jährlich mehrere Millionen Euro für die Unterhaltung und für Investitionen im Bereich der Schulgebäude ausgibt. „Wir informieren die Handwerksbetriebe in unserem Kreis regelmäßig über anstehende Bauprojekte und hoffen auf eine rege Beteiligung bei den anstehenden Ausschreibungen“, erläuterte Mahlert seinen Wunsch, möglichst viele Aufträge in den guten Handwerksbetrieben der Region zu behalten.

Auf Anregung der Vertreter des Handwerks soll im kommenden Jahr eine Schulungsveranstaltung wiederholt werden, bei der die digitalen Ausschreibungen an praktischen Beispielen erläutert werden. „Die Verwaltungen sind verpflichtet, notwendige Leistungen digital auszuschreiben. Wir wollen erreichen, dass noch mehr Handwerksbetriebe aus unserem Bereich sich dieser Ausschreibungsform öffnen“, machte Ralf Winn die Intension deutlich. Matthias Dahmen ging nochmals auf den Fachkräftemangel ein, der besonders die Handwerksbetriebe trifft. Hier waren sich die Gesprächsteilnehmer einig, dass die jungen Menschen frühzeitig in ihrer Schullaufbahn auf die interessanten Handwerksberufe und insbesondere auf die bestehenden Weiterbildungsmaßnahmen im Handwerk aufmerksam gemacht werden müssen. Im kommenden Jahr sollen daher in Schulen gemeinsame Workshops mit Handwerksbetreiben veranstaltet werden. „Erst wenn ich mit einem Rohstoff praktisch arbeite, kann ich verstehen, wie schön und erfüllend es ist, daraus ein Produkt herzustellen“, erklärte Michael Mahlert den praktischen Hintergrund der geplanten Aktion.

Foto: 1. Kreisbeigeordneter Michael Mahlert (Mitte) besprach mit Kreis-Handwerksmeister Ralf Winn (links) und dem Innungsbeauftragten Matthias Dahmen die Pläne für gemeinsame Workshops zur Unterstützung des Handwerks.