Veröffentlicht am 7. November 2022 von wwa

MICHELBACH – Pascal Eitze gewinnt beide Wanderpokale der Jugend des SV „Adler“ Michelbach

Am ersten Novembertag veranstaltete die Jugend des Schützenvereins „Adler“ Michelbach 1956 ihre Jugendversammlung in dem Gesellschaftsraum des Schützenhauses in Michelbach. Nach Absolvierung der Tagesordnung unter Leitung von Heinz Willi Ellert, stand das Schießen um den Wanderpokal des Schützenmeisters und den Jugendwanderpreis an. Der glückliche Gewinner beider Wanderpokale war Pascal Eitze. Foto: SV Michelbach

Foto: (v.l.): Der stellvertretende Schützenmeister Chris Kraemer überreich Pascal Eitze im Beisen des

Kronprinzen Tobias Holzapfel die Wanderpokale