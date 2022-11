Veröffentlicht am 7. November 2022 von wwa

WISSEN – Martinsmarkt in Wissen

Wissen hatte wieder einmal zu seinem beliebten Martinsmarkt, einschließlich verkaufsoffenen Sonntag, eingeladen. Organisator war die Aktionsgemeinschaft „Treffpunkt“. Während sich viele Besucher in den Geschäften entlang der neu hergerichteten Rathausstraße umsahen, nutzten andere das vielfältige Angebot an den zahlreichen Ständen. Wölfi`s Imbiss gegenüber der Einmündung Mittelstraße beispielsweise servierte leckere Currywurst und Fleischbällchen. Seinen Hauptsitz hat der Betreiber an der Hauptstraße 15 in Birken-Honigsessen. Die DJK Wissen-Selbach präsentierte sich mit einigen flotten Tanzdarbietungen. Außerdem lockte der Sportverein mit Kinderschminken und selbstgemachten Waffeln.

Vor dem ehemaligen Postamt rockte die Band „Straight & Dry“ ordentlich ab. Die Wiedtalhöfe in Seelbach bei Flammersfeld offerierten ein breites Sortiment an Landesprodukten. An der Einmündung zur Hüll besteht seit zwei Monaten der türkische Imbiss „elit“. Spezialisiert hat sich dort auf Döner vom Drehspieß, Dürüm, Lahmacum (Türkische Pizza) und vielerlei Tellergerichte. Direkt nebenan vergnügten sich die jüngeren Besucher auf einem Kinderkarussell. Auf dem Marktplatz hatten wie immer die Alten Herren der Sportfreunde Schönstein ihre Bude aufgestellt. Fehlen durfte natürlich nicht St. Martin hoch zu Roß. Gegen 18 Uhr drängten sich sehr viele Menschen auf dem Marktplatz. Denn der traditionelle Martinsumzug stand unmittelbar bevor. Unter Vortritt der Stadt- und Feuerwehrkapelle ging es in Richtung Schützenplatz, wo man schon ein prächtiges Feuer entzündet hatte. (bt) Fotos: Bernhard Theis