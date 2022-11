Veröffentlicht am 6. November 2022 von wwa

NEUWIED-IRLICH – Allerheiligen auf den Friedhof in Neuwied-Irlich

Alle Jahre wieder treffen sich zu Allerheiligen die Katholischen Christen der Gemeinde in Irlich auf dem Friedhof. Seit ein paar Jahren ist dort ein Freiluft Gottesdienst vor der Friedhofskapelle. In der Coronazeit musste dieser ausfallen und deshalb war es umso schöner, dass in diesem Jahr wieder auf dem Irlicher Friedhof der Verstorbenen des letzten Jahres und allen anderen die dort die letzte Ruhe gefunden hatten, zu gedenken. Bei herrlichem Wetter feierte Pfarrer Jumg inmitten von zehn Messdienern ein Hochamt mit viel Weihrauch und Gesang. Die Stühle hatten dann auch nicht gereicht, denn das Wetter sah eher nach Sommer als nach Herbst aus. Im Anschluss an den Festgottesdienst wurden noch die Lebenden und die Toten an ihren Gräbern gesegnet. Eine schöne Tradition, an der auch Menschen teilnehmen, die sonst nicht viel mit der Kirche zu tun haben. (mabe) Fotos: Marlies Becker