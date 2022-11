Veröffentlicht am 6. November 2022 von wwa

WISSEN – Sessionseröffnung der Wissener Karnevalsgesellschaft 1856 e.V.

Endlich startete in Wissen wieder die „Fünfte Jahreszeit“. Nach der Zwangspause fieberten die Karnevalisten förmlich darum, den heimischen Fastowend wie gewohnt zu feiern. Zur Sessionseröffnung hatte die Wissener Karnevalsgesellschaft 1856 e.V. am Sonntag ins Kulturwerk eingeladen. Sitzungspräsident Jürgen „Tilly“ Thielmann freute sich bei der Begrüßung dann über die vielen Gäste und rief das tradionelle „Wessen, o-jö-jo“ aus. Neue Tollitäten gibt es nicht. Stattdessen führen Prinz Daniel, Prinzessin Sandra und Kinderprinzessin Mia auch in die Session 2022/23.

Unter den Klängen des Spielmannszugs „Alte Kameraden“ Niederhövels zog dann die lange Reihe der KG auf die Bühne. Dort wartete später eine besondere Überraschung auf Jürgen Thielmann. „Du bist seit 1989 bei uns aktiv und gar nicht mehr wegzudenken“, so die stellvertretende Sitzungspräsidentin Lisa Trapp. „Allein die zehn Jahre der Sitzungspräsidentschaft haben den Wissener Karnevalisten viel Freude gebracht“, hieß es weiter. Von den übrigen Verdiensten ganz zu schweigen. Als sichtbare Anerkennung nahm Thielmann unter starkem Beifall den Ehrenbrief der KG entgegen.

Auf die Bühne stürmten dann die „Minis“ als ganzer Stolz des Wissener Karnevals. Die Kleinen sind amtierende Deutsche Meister und legten eine spitzenmäßige Tanzdarbietung vor. Natürlich waren auch zahlreiche Gastvereine parat. Dazu gehörten Gruppen aus Niederfischbach, Herkersdorf, Herschbach, Morsbach, Wildberg, Burggraf, Eitorf, Scheuerfeld, Fensdorf und Altenkirchen. Die Prachter Karnevalisten feiern 2023 übrigens ihr 70jähriges Bestehen.

Zu ihrem Recht kamen natürlich die weiteren Tanzgruppen der KG Wissen, nämlich das Jugendtanzcorps und das Große Tanzcorps. Das Duo „Sunshine“, bestens bekannt von vielen heimischen Veranstaltungen, stimmte unter anderem „Ich bin kein Mann für eine Nacht an“. Weiter geht es in Wissen am 21. Januar 2023 mit der Herrensitzung. Die Kölsche Nacht folgt am 11. Februar. (bt) Fotos: Bernhard Theis