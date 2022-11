Veröffentlicht am 6. November 2022 von wwa

SELTERS – Vollbrand von Gartenlaube in Selters

Sonntagmittag, 06. November 2022, gegen 13:45 Uhr, geriet eine Gartenlaube auf dem Gelände der St. Bonifatius Kirche in Selters in Brand. Der Brandort wurde durch die Polizei und die Feuerwehr aufgesucht. Bei Eintreffen der eingesetzten Kräfte stand die Gartenlaube bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur (Tel: 02602-92260) zu melden. Quelle: Polizei