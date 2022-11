Veröffentlicht am 5. November 2022 von wwa

ROTT – St. Martinszug in Rott mit Wallach „Waikiki“ und Marisa als St. Martin

Es ist wieder soweit – St. Martin reitet in den nächsten Tagen vielerorts durch die Straßen. Stars der Umzüge sind und bleiben die stolzen Rösser, die mit ihrem Reiter den Umzug anführen. In Rott wird der Laternenzug in diesem Jahr auch wieder von dem 28-jährigen Wallach Waikiki und seiner jungen Besitzerin Marisa Schulte-Schröer angeführt. „Er ist ein wahrer Martins-Fan“, berichtet Marisa stolz. Nervös ist der routinierte Wallach dabei nicht. Er macht das schließlich jetzt schon sechs Jahre in Folge! Er ist ein wahres Naturtalent! Gemütlich im Schritt durchs Dorf laufen und seine Martina sicher durch die Menge tragen, ist für ihn eine tolle Abwechslung zum Rentneralltag. Das Spiel der Kapelle, die vielen kleinen und großen Menschen mit ihren bunten, leuchtenden Laternen und der Gesang stören ihn dabei nicht. Waikiki bleibt ruhig und bei guter Laune, sicher begleitet von Vater Heinrich Schulte-Schröer, der während des Umzuges darauf acht, dass ihm die Menge nicht zu nahe kommt. Nach dem Umzug, wenn Waikiki sich zum Abschluss noch einmal der Gruppe zuwendet, genießt der alte Wallach die bewundernden Blicke und das Strahlen der Kinderaugen. Das ist das absolute Highlight für den Wallach, der sich im Geiste schon auf die neidischen Blicke seiner Stallkollegen freut, wenn er ihnen bei der Abendfütterung von diesem Erlebnis berichtet. (das) Fotos: Diana Wachow