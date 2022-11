Veröffentlicht am 5. November 2022 von wwa

ASBACH – Mehrere Einbrüche in Asbach (Westerwald)

Im Bereich der Ortslage Asbach kam es am frühen Freitagmorgen, 04. November 2022 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Einer oder mehrere unbekannte Täter entwenden unter anderem Winterreifen auf Felge, ein Fahrrad, einen Hochdruckreiniger und eine Kettensäge. Aufgrund der Größe des Diebesgutes ist davon auszugehen, so die Polizei, dass ein größerer Kastenwagen, vielleicht sogar einen LKW, zum Abtransport benutzt wurden. Zeugen, die in der Nacht vom 03. auf 04. November verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße „Hermeshecke“ gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus, unter der Rufnummer: 02634 952-0, zu melden. Quelle: Polizei