Veröffentlicht am 5. November 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in Altenkirchen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 04. auf 05. November 2022 kam es im Bereich des Stadthallenweges in Altenkirchen zur Beschädigung an mehreren Fahrzeugen. Die Fahrzeuge wurden mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Bereits am Vortag wurde ein Fahrzeug im Bereich der Schützenstraße beschädigt. Auch dort wurde das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Zeugen, die in diesen Bereichen Hinweise auf Personen geben können, die sich auffällig verhalten haben, sollen sich bitte an die Polizeiinspektion Altenkirchen wenden. Quelle: Polizei