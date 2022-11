Veröffentlicht am 5. November 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Weitere Termine im Impfzentrum des Kreises Neuwied – „Langer Donnerstag“ am 24. November für Berufstätige – Omikron-Impfstoff in Niederbieber vorhanden

769 Menschen haben sich im Oktober im neuen Impfzentrum des Kreises in Niederbieber eine Impfung gegen Corona geben lassen. Im Schnitt waren es 64 Personen pro Impftag, die nach vorheriger Anmeldung ohne nennenswerte Wartezeit an die Reihe kamen. Für die Auffrischungsimpfungen wurden und werden dabei grundsätzlich die an die Omikraon-Variante angepassten Impfstoffe von Biontech und Moderna verwendet. Zur Grundimmunisierung können Interessenten an besonderen Impftagen auch die alternativen Impfstoffe von Novavax oder Valneva bekommen.

Im November öffnet das IZ an den folgenden Tagen jeweils von 8 bis 15 Uhr seine Türen:

KW 45: Dienstag, 8. November, und Mittwoch, 9. November.

KW 46: Montag, 14. November, und Donnerstag, 17. November. (nachmittags: Kinder und Novavax/Valneva)

KW 47: Dienstag, 22. November und Mittwoch, 23. November.

IZ-Leiterin Sabrina Kahn und ihr Stellvertreter Marcus Broich informieren, dass am 24. November zusätzlich ein „langer Donnerstag“ für Berufstätige von 14 bis 21 Uhr angeboten wird.

Geimpft wird weiterhin nach den aktuell gültigen StiKo-Empfehlungen. Das heißt unter anderem, dass für die Viertimpfung ein Mindestabstand von sechs Monaten zur vorangegangenen Impfung und auch zu einer etwaigen Corona-Infektion einzuhalten ist.

„Lassen Sie sich schützen, wenn eine Impfung für Sie empfohlen wird“, appelliert Landrat Achim Hallerbach, der sich mit dem bislang völlig reibungslosen Ablauf im neuen Impfzentrum sehr zufrieden zeigt.

Die genauen Richtlinien sind zu finden unter www.impfen.rlp.de. Hier kann man sich auch registrieren und für einen Termin anmelden. Termine können außerdem über die kostenfreie Hotline vereinbart werden unter Tel. 0800/5758100.

Anschrift: Impfzentrum des Kreises Neuwied, Am Hammergraben 14, 56567 Neuwied-Niederbieber