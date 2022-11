Veröffentlicht am 5. November 2022 von wwa

WISSEN – Auf dem Sportgelände des Ski-Clubs Wissen soll ein ambitionierter Bikepark für Radsportfreunde entstehen

Auf dem Sportgelände des Ski-Clubs Wissen kündigt sich Großes an. Bislang konnten sich hier im Randgebiet der Stadtteile Köttingerhöhe und Schönstein ausschließlich Wintersportler betätigen. Da sich aber Schnee mittlerweile rar macht, musste sich der Verein Gedanken über eine zusätzliche Nutzung der Skipiste machen. Schnell kam auf die Idee, Radfahrer einzubinden. Radeln steht hoch im Kurs und so wuchs das Konzept für einen sogenannten Bikepark. Einzelheiten stellte der mitgliederstarke Ski-Club am Freitagabend im Beisein des Planers in seiner Brandeck-Hütte vor. Demnach eignet sich das Gelände hervorragend für Abfahrtstrecken mit unterschiedlichen Anforderungen. Insgesamt stehen laut Plan vier Strecken zu je 500 Metern zur Verfügung.

In der Flowline beispielsweise sind leichte Sprünge für die ganze Radfahrerfamilie möglich. Im unteren Teil gibt es einen Übungsparcours für Anfänger. Anspruchsvoller geht es in der Jumpline und auf der Downhillpiste zu. Hier können sich Fortgeschrittene an Sprüngen und rasanten Kurven beweisen. Hochschieben muss niemand seinen Drahtesel.

Der 300 Meter lange Schlepplift bekommt spezielle Aufnehmer für Fahrradlenker und schon geht es mühelos den Berg hinauf. Der Bikepark, falls er so realisiert wird, ist einzigartig in einem weiten Umkreis und wird Radler wie magisch anziehen, da ist sich der Vereinsvorsitzende Frank Stöver sicher. Dem Skifahren tut dies keinen Abbruch. Sollten tatsächlich winterliche Verhältnisse mit ordentlich Schnee eintreten, können sich hier wie gewohnt Ski- und Schlittenfahrer austoben. Die Höhe der Kosten gibt der Verein mit 150.000 Euro an. Einen Großteil davon übernimmt das Förderprogramm LEADER der Europäischen Union. Jetzt hofft man, dass im kommenden April mit dem Bau des Bikeparks begonnen werden kann. (bt) Fotos: Bernhard Theis

Fotos: Auf dem Sportgelände des Ski-Clubs Wissen soll ein ambitionierter Bikepark für Radsportfreunde entstehen. Das Projekt wurde am Freitagabend in der Brandeck-Hütte (rechts im Bild) vorgestellt. Links ist eine sogenannte Flowline mit leichten Sprüngen geplant. Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es einen Downhillparcours, teilweise durch den Wald, für routinierte Radsportler. Und mittendurch verläuft der Schlepplift. Er kann sowohl Skifahrer als auch Radler bequem den Hang hinauf befördern.