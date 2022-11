Veröffentlicht am 5. November 2022 von wwa

NEITERSEN – Nachruf! – Sportfreunde Neitersen trauern um ein Urgestein – Geschäftsführer und ehemaliger Vorsitzender Eckhard Gansauer plötzlich verstorben

Die Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen (WSN) sind geschockt. Eckhard Gansauer aus Schöneberg, langjähriges Vorstandsmitglied des Vereins, ist am Sonntag, 30. Oktober 2022, im Alter von 68 Jahren plötzlich verstorben.

Eckhard Gansauer war im wahrsten Sinne des Wortes ein Urgestein des Vereins. Seit über 50 Jahren hat er seinem WSN die Treue gehalten. In den 70er und 80er Jahren war er als aktiver Spieler sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft im Einsatz. In dieser Zeit konnte er auch einige Meisterschaften und Aufstiege mitfeiern.

Nach seiner aktiven Laufbahn übernahm er jahrelang die Aufgabe als Mannschaftsbetreuer sowohl im Senioren- als auch im Jugendbereich. Seit vielen Jahren war Eckhard Gansauer auch Vorstandsmitglied des Vereins. Die letzten Jahre überwiegend als Geschäftsführer. Von 2017 bis 2019 war er 1. Vorsitzender des WSN. Danach übernahm er bis zu seinem plötzlichen Tod wieder die Aufgabe des Geschäftsführers.

Man konnte Eckhard Gansauer getrost als wandelndes Lexikon des Vereins bezeichnen. Er wusste zu allen Aktiven aus mehreren Generationen etwas zu berichten und er kannte noch die Ergebnisse von Spielen, die vor 30 Jahren stattgefunden hatten. Der Verein war einfach sein Leben.

Zudem war ein äußerst sympathischer und liebenswerter Sportkamerad, der auch außerhalb des eigenen Vereines viele Freunde hatte.

Der Tod von Eckhard Gansauer reißt in den WSN eine große Lücke, die nur sehr schwer zu schließen sein wird. Wir verneigen uns in Trauer vor einem großen Sportler und lieben Sportkameraden. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau Rita, seinem Sohn Julian und der gesamten Familie. Wir werden das Gedenken an Eckhard Gansauer in Ehren halten. Neitersen, den 04.11.2022. Horst Klein